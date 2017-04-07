Дворкович: венские соглашения повлияли на нефтяные цены меньше ожидаемого

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Соглашение нефтедобывающих стран о сокращении добычи повлияло на нефтяные цены чуть меньше, чем могла рассчитывать Россия, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе коллегии Минэнерго в МИА "Россия сегодня".

Вице-премьер напомнил, что глава Минэнерго РФ Александр Новак принимал участие во всех координационных встречах со странами ОПЕК и не-ОПЕК. "И удалось выйти на договоренности, которые дали некоторые результаты. Те ли, на которые мы бы могли рассчитывать? Наверное, чуть меньше, чем мы хотели бы. Но тем не менее, цены стабилизировались на более благоприятном уровне, чем это было ранее", — сказал Дворкович.

"Пойдут ли они вверх и дальше, зависит от многих факторов, конечно, прежде всего, от состояния мировой экономики в целом, спроса на сырьевые ресурсы и поведения отдельных стран, в том числе, Соединенных Штатов Америки, в части добычи сланцевой нефти", — отметил он.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Новак ранее говорил, что Россия к концу апреля планирует выйти на оговоренный соглашением уровень сокращения добычи в 300 тысяч баррелей в сутки. По данным Минэнерго РФ, в марте Россия сократила добычу нефти на 202,3 тысячи баррелей в сутки по сравнению с октябрем.

С начала апреля среднесуточная добыча нефти в РФ составила менее 1,5 миллиона тонн, сообщил ранее в пятницу замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.