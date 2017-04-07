Дворкович: венские соглашения повлияли на нефтяные цены меньше ожидаемого

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Соглашение нефтедобывающих стран о сокращении добычи повлияло на нефтяные цены чуть меньше, чем могла рассчитывать Россия, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе коллегии Минэнерго в МИА "Россия сегодня".
"Пойдут ли они вверх и дальше, зависит от многих факторов, конечно, прежде всего, от состояния мировой экономики в целом, спроса на сырьевые ресурсы и поведения отдельных стран, в том числе, Соединенных Штатов Америки, в части добычи сланцевой нефти", — отметил он.
Новак ранее говорил, что Россия к концу апреля планирует выйти на оговоренный соглашением уровень сокращения добычи в 300 тысяч баррелей в сутки. По данным Минэнерго РФ, в марте Россия сократила добычу нефти на 202,3 тысячи баррелей в сутки по сравнению с октябрем.
С начала апреля среднесуточная добыча нефти в РФ составила менее 1,5 миллиона тонн, сообщил ранее в пятницу замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.