Профицит российского бюджета в первом квартале превысил 350 млрд рублей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Профицит бюджета в первом квартале превысил 350 миллиардов рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Непонятно, почему представители Минфина здесь не выступают, потому что, если посмотреть исполнение бюджета за первый квартал, у нас рост нефтегазовых доходов в бюджете — больше 50%", — сказал он и добавил, что это позволило впервые за несколько лет закончить первый квартал с профицитом.

Ранее в МЭР отмечали, что экономика входит в фазу активного роста, и прогнозировали увеличение ВВП в нынешнем году на 2% против предполагавшихся ранее 0,6%. Базовый прогноз по инфляции ведомство улучшило до 3,8% с ожидавшихся прежде 4%.