Рубль почти не отреагировал на макроэкономический прогноз Минэкономразвития

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Рубль почти не отреагировал на публикацию "медвежьего" для него макроэкономического прогноза, представленного Минэкономразвития, дорогая нефть продолжает задавать тон повышательной динамике курса валюты РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.52 мск снижался на 0,08 рубля — до 56,31 рубля, курс евро — на 0,25 рубля, до 59,95 рубля.

Основные резервные валюты прибавили до 5 копеек сразу после сообщений от Минэкономразвития, после чего опять пошли вниз на дорожающей нефти.

Минэкономразвития понизило прогноз по среднему курсу доллара на 2017 год до 64,4 рубля с 67,5 рубля. МЭР ожидает при сохранении текущих цен на нефть роста доллара в ближайшее время до 63-64 рубля. Между тем курс доллара на конец 2017 года прогнозируется на уровне в 68 рублей.

Кроме того, базовый прогноз ведомства по среднему курсу доллара на 2018 год повышен до 69,8 рубля, в 2019 году — до 71,2 рубля, в 2020 году ожидается 72,7 рубля.

Наконец, глава МЭР Максим Орешкин прямо посоветовал населению покупать валюту сейчас.

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