МЭР дало прогноз по дефициту бюджета в 2017 году

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ оценивает дефицит бюджета в 2017 году в базовом сценарии ближе к 2% ВВП, при сохранении текущих цен нефти он будет ближе к 1,5%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин, представляя обновленный макропрогноз до 2020 года.

Согласно данным министерства, доходы бюджета в базовом сценарии в 2017 году могут составить 14,68 триллиона рублей, в 2018 — 14,71 триллиона, в 2019 — 15,31 триллиона, в 2020 году — 15,98 триллиона. При этом расходы — 16,57 триллиона, 16,37 триллиона, 16,61 триллиона и 16,85 триллиона рублей соответственно в 2017-2020 годах.

Таким образом, дефицит бюджета в 2017 году ожидается на уровне 1,89 триллиона рублей или 2% ВВП, в 2018 году — 1,66 триллиона рублей или 1,7% ВВП, в 2019 году — 1,3 триллиона рублей или 1,3% ВВП, в 2020 году — 0,87 триллиона рублей или 0,8% ВВП.

При этом Минэкономразвития повысило прогноз средней цены на нефть в рассматриваемый период, который ранее в 2017-2019 годах ожидался на уровне 40 долларов за баррель в базовом сценарии. В 2017 году, по обновленным данным, МЭР ожидает среднюю цену нефти в 45,6 доллара за баррель, в 2018 году — 40,8 доллара, в 2019 году — 41,6 доллара, в 2020 году — 42,4 доллара за баррель.

Последние несколько дней цена на нефть марки Brent находится выше 54 долларов за баррель.