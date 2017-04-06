МЭР повысило прогноз по росту ВВП в 2017 году до 2%

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ улучшило базовый прогноз по росту ВВП России на 2017 год до 2% с ранее предполагавшихся 0,6%, однако ухудшило ожидания по динамике показателя в 2018-2019 годах, сообщил глава министерства Максим Орешкин на пресс-конференции в четверг.

Так, в следующем и в 2019 году министерство ожидает роста экономики на 1,5% в год. В 2020 году, по словам Орешкина, экономика РФ вырастет также на 1,5%. Предыдущий прогноз МЭР предусматривал увеличение ВВП на 1,7% в 2018 году и на 2,1% в 2019 году.