Компании-победители конкурса РСПП рассказали о своих соцпроектах

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Шесть компаний, вошедших в число призеров Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016", который проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей, представили в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня" свои проекты в области социально-ориентированного бизнеса.

Проекты представили ПАО АФК "Система", компания "Металлоинвест", ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "СУЭК", АО "Каменскволокно" и АО "ПО "Севмаш".

В частности, ПАО АФК "Система", победившее в номинации "За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий", представило ряд проектов благотворительного фонда "Система". ООО УК "Металлоинвест" стало победителем в той же номинации за проект по привлечению эксклюзивных интеллектуальных ресурсов на территории присутствия компании.

В свою очередь, ПАО "ГМК "Норильский никель" победило в двух номинациях — "За поддержку и развитие социального предпринимательства" за создание программы по поддержке соцпредпринимательства и продвижение идей благотворительности в обществе и "За экологическую ответственность", в частности, за комплексный проект по закрытию никелевого завода в Норильске и проект по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе.

АО "СУЭК" отмечено в номинации "За высокое качество отчётности в области устойчивого развития" за прозрачность процедур по раскрытию информации о деятельности компании, а АО "ПО "Севмаш" одержало победу в номинации "За развитие кадрового потенциала" за программы по повышению квалификации персонала, образовательные программы по подготовке кадров в колледжах и вузах и обеспечение безопасности и привлекательных условий труда для работников предприятия. АО "Каменскволокно" стало победителем в номинации "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" за создание базы по оказанию квалифицированной медицинской помощи работникам предприятия и продвижение здорового образа жизни, в том числе среди молодёжи.

Конкурс "Лидеры бизнеса — динамика и ответственность" проводится ежегодно в течение десяти лет. В каждой номинации может быть несколько победителей. Победители конкурса награждаются почетными знаками и дипломами. По итогам 2016 года РСПП присудил звание победителя 47 компаниям, из них 26 — по социальным номинациям. Церемония награждения победителей конкурса РСПП состоялась в марте в рамках Недели российского бизнеса.

"При оценке претендентов на победу нам понять, что у компании есть цели, ради которых эти программы реализуются, есть ориентация на результат. Мы учитываем механизмы реализации этих программ, взаимодействие с некоммерческим сектором и органами власти. Если говорить о персонале, то это удовлетворенность персонала, увлеченность сотрудников, устойчивость коллектива", — сказала РИА Новости управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

По её словам, конкурс призван помочь компаниям, которые умеют сочетать социальные, экономические и экологические аспекты в своей деятельности, получить признание и звание лидеров в бизнес-среде. Как отметила Феоктистова, в конкурсе есть ключевые номинации, которые повторяются каждый год, но оргкомитет учитывает новые аспекты деятельности компаний и вводит новые номинации.

"В этом году у нас появилась номинация за поддержку социального предпринимательства. Это действительно колоссальный дополнительный рычаг для того, чтобы оживить экономическую и социальную среду. С одной стороны, это возможности реализации человеческого потенциала, с другой — это новые услуги, новые товары, которых может не хватать. То, что крупный бизнес в числе своих приоритетов выделяет поддержку социального предпринимательства, мне кажется признаком здорового развития", — сказала она.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов в России и за рубежом. В него входят более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики. РСПП проводит конференции по актуальным экономическим проблемам с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководителей федеральных органов власти. Итогами этих форумов являются решения, которые принимаются на государственном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России.