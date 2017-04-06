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Экономика

Комитет Госдумы поддержал исключение госаптек из закона о госзакупках

17:3506.04.2017
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Работа муниципальной аптеки. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать в первом чтении законопроект об исключении аптек из закона о госзакупах.

Аптечный киоск в Тарской Центральной Районной больнице. Архивное фото.
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", продолжат осуществлять деятельность в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения…, исключив из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Один из авторов законопроекта, депутат "Единой России" Александр Носов перечислил причины необходимости исключения аптек из этого закона. Носов указал на то, что при реализации конкурсных процедур в рамках данного закона главным критерием выбора товара выступает его цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения лекарственных препаратов высокой степени эффективности, так как для одного международного товара существует множество аналогов разного качества. "И получается, у нас ассортимент уменьшится в шесть раз в этих аптеках, во-вторых, мы будем иметь только самые дешевые лекарственные средства", — подчеркнул парламентарий.

Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Депутат также отметил, что, в соответствии с данным законом, срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. "Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний", — отметил он. При реализации закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней, сообщил он.

"Заключение контракта на долгосрочной основе для контрагентов является порой невыполнимым, что приводит к отказу в участии в конкурсном отборе и сокращению предложений для муниципальных и государственных аптечных организаций", — сообщил Носов. Он пояснил, что поставщики не видят выгоды в долгосрочных контрактах из-за изменений цены по курсу обмена валют и не хотят попасть в "черные списки" Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС).

Парламентарий также отметил ряд негативных последствий для населения при закрытии государственных аптек, которые не смогут функционировать, если их не исключат из закона о госзакупках: невозможность приобретения населением наркотических и психотропных лекарственных средств, потеря государственного "рычага" регулирования в этой области торговли, в том числе при установлении уровня цен. Носов добавил, что возникнут трудности при обеспечении лекарствами населения в сельской местности, так как жители таких районов обеспечиваются такими товарами, в первую очередь, через государственные муниципальные аптеки.

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