Комитет Госдумы поддержал исключение госаптек из закона о госзакупках

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать в первом чтении законопроект об исключении аптек из закона о госзакупах.
Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", продолжат осуществлять деятельность в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения…, исключив из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Один из авторов законопроекта, депутат "Единой России" Александр Носов перечислил причины необходимости исключения аптек из этого закона. Носов указал на то, что при реализации конкурсных процедур в рамках данного закона главным критерием выбора товара выступает его цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения лекарственных препаратов высокой степени эффективности, так как для одного международного товара существует множество аналогов разного качества. "И получается, у нас ассортимент уменьшится в шесть раз в этих аптеках, во-вторых, мы будем иметь только самые дешевые лекарственные средства", — подчеркнул парламентарий.
"Заключение контракта на долгосрочной основе для контрагентов является порой невыполнимым, что приводит к отказу в участии в конкурсном отборе и сокращению предложений для муниципальных и государственных аптечных организаций", — сообщил Носов. Он пояснил, что поставщики не видят выгоды в долгосрочных контрактах из-за изменений цены по курсу обмена валют и не хотят попасть в "черные списки" Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС).
Парламентарий также отметил ряд негативных последствий для населения при закрытии государственных аптек, которые не смогут функционировать, если их не исключат из закона о госзакупках: невозможность приобретения населением наркотических и психотропных лекарственных средств, потеря государственного "рычага" регулирования в этой области торговли, в том числе при установлении уровня цен. Носов добавил, что возникнут трудности при обеспечении лекарствами населения в сельской местности, так как жители таких районов обеспечиваются такими товарами, в первую очередь, через государственные муниципальные аптеки.