Акции "Алросы" дешевеют на фоне новостей об обысках в главном офисе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Акции компании "Алроса" дешевеют на фоне сообщений о следственных действиях в московском офисе.

Ранее в СМИ появилась информация о выемке документов в головном офисе компании.

Согласно данным Московской биржи, к 14.10 акции "Алросы" снизились на 0,69 процента — до 91,5 рубля. При этом в ходе торгов стоимость бумаг опускалась до отметки в 90,5 рубля.

На долю "Алросы" приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, а также проводит геологоразведочные работы в других регионах и странах Африки.

Выручка компании от продажи алмазов и бриллиантов в 2016 году выросла на 26 поцентов — до 4,486 миллиарда долларов. Штаб-квартиры "Алросы" расположены в Москве и якутском городе Мирный.

В начале марта главой "Алросы" стал старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов.