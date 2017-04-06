Китай пообещал ответить на новые антидемпинговые пошлины ЕС

ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай примет ответные меры для защиты интересов своих производителей, после того как Евросоюз ввел новые антидемпинговые пошлины на горячекатанную сталь из Китая, заявил в четверг директор департамента торговой защиты и расследований Минкоммерции Ван Хэцзюнь.

Ранее в четверг Еврокомиссия сообщила, что ЕС наложил антидемпинговые пошлины на импорт горячекатанной стали из КНР. Для продукции, произведенной компаниями КНР, введены разные пошлины: от 18,1% до 35,9%. Они будут действовать пять лет и вступят в силу в пятницу.

"Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских производителей", — сказал Ван Хэцзюнь. По его словам, Китай намерен укреплять контакты и обмены с ЕС, должным образом решать проблемы, с которыми в настоящий момент сталкивается сталелитейная промышленность.

По его словам, Евросоюз продолжает применять несправедливые и нерациональные способы, выбирая в качестве "суррогатной страны" США, что наносит серьезный ущерб интересам китайских предприятий. Ван Хэцзюнь отметил, что Китай настаивает, чтобы Европейский союз как можно скорее "исправил ошибочные поступки".

Термин "суррогатная страна" применяется, когда власти страны, ведущие расследование о демпинге, приходят к выводу, что предоставленная информация о производстве и ценах в стране-экспортере недостоверная или недостаточная. В этом случае могут использоваться данные о ценах и производстве в другой стране, иной чем экспортер. Страна, которую выбирают для сравнения данных, называется "суррогатной".