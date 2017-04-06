Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос на 7,3% в 2016 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос на 7,3% в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, почти до 760 миллионов долларов, сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

"Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос на 7,3% в 2016 году по сравнению с показателем за 2015 год", — сказал Люлин, уточнив, что, по данным Приволжского таможенного управления, в 2016 году он составил 757 миллионов долларов.

По его словам, рост товарооборота между регионом и Белоруссией зафиксирован впервые за последние несколько лет. В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что эти данные были озвучены в среду в ходе заседания нижегородской части совета делового сотрудничества российского региона и Белоруссии. Участники мероприятия обсудили перспективы развития сотрудничества.

"Задача, которую мы с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко поставили перед нашими структурами, — достичь 1 миллиарда долларов товарооборота. Этого уровня надо достичь в ближайшие год – два", — отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Для этого, по мнению главы региона, надо заключать дополнительные соглашения, развивать сотрудничество, прежде всего, в области промышленности, сельского хозяйства, строительства. "Каждый новый договор дает дополнительные объемы производства, прибыль нижегородским предприятиям, создает новые рабочие места, а это главная задача, которую мы решаем со всеми нашими партнерами", — сказал он.

Говоря о планирующихся к подписанию договоров, Шанцев назвал "Дзержинскхиммаш", который будет поставлять оборудование для Белорусской атомной электростанции.

Совет делового сотрудничества (СДС) Нижегородской области и Белоруссии был создан в 2005 году для содействия развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между сторонами. Заседания СДС проводятся ежегодно, поочередно в Нижегородской области и Белоруссии.