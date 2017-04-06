Польша достигла понимания с США по экспорту сжиженного природного газа

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Заместитель премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти достигли понимания с США по вопросу об экспорте сжиженного природного газа (СПГ) в новый терминал в Балтийском море, сообщает агентство Рейтер.

Вице-премьер, занимающий также пост министра по экономическому развитию и финансам, заявил, что обсуждение этого вопроса с новым главой минэнерго США Риком Перри принесло "очень позитивную реакцию".

"Словесное соглашение может быть преждевременно. Понимание? Абсолютно", — сказал Моравецкий по окончании трехдневного визита в США.

В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.