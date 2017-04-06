PMI в сфере услуг Китая в марте замедлился до минимума за полгода

ПЕКИН, 6 апр— РИА Новости, Жанна Манукян. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая марте замедлился до минимума за последние шесть месяцев, составив 52,2 пункта против 53,6 пункта в феврале, свидетельствуют результаты независимого опроса делового издания Caixin.

Несмотря на то что показатель оказался по-прежнему выше психологической отметки 50 пунктов, отделяющей рост от спада, данные за март оказались худшими с сентября 2016 года. Кроме того, индекс замедлялся третий месяц подряд.

Согласно данным государственного статистического бюро Китая, которые были опубликованы на прошлой неделе, официальный PMI в сфере услуг Китая в марте ускорился до 55,1 пункта, став максимальным показателем с мая 2014 года.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах экономики, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от общего объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.