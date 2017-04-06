Глава МВФ обсудила с президентом Египта программу помощи стране

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что обсудила с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси программу помощи, которую фонд оказывает стране.

"Мы обсудили с президентом ас-Сиси прогресс, достигнутый в программе экономических реформ Египта при поддержке 12-миллиардного пакета расширенного кредитования", — заявила Лагард.

"Египет осуществляет крепкую программу экономических реформ, чтобы помочь экономике вернуться к своему полному потенциалу, добиться более высокого экономического роста и создать больше рабочих мест. Мы признаем принесенные жертвы и сложности, с которыми столкнулись многие граждане Египта, особенно из-за высокой инфляции", — сказала Лагард.

По ее словам, МВФ помогает ЦБ Египта в борьбе с высокой инфляцией и поддерживает меры египетского руководства по защите бедных слоев населения.