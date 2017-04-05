Путин поручил правительству оценить бюджетные проблемы каждого региона

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить дефициты бюджетов в каждом регионе и представить предложения об их сбалансированности, а также о снижении долговой нагрузки субъектов РФ, следует из документа, размещенного на сайте Кремля.

Соответствующие поручения президент дал по итогам совещания с членами правительства. Срок исполнения поручения — 15 октября текущего года.

Кроме того, к 15 июля правительство, согласно перечню поручений, должно предложить главе государства механизмы, которые позволят регионам нарастить собственный налоговый потенциал. При этом льготы, предоставляемые регионом для привлечения инвестиций, должны исключаться из расчёта налогового потенциала.

Вместе с тем, согласно документу, регион должен продолжить получать дотации из федерального бюджета в течение нескольких лет, даже если повысит собственную налоговую базу и по формальным признакам перестанет нуждаться в федеральной поддержке.