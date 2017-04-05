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Экономика

Расти самостоятельно: российская экономика борется с нефтезависимостью

20:1705.04.2017
06255
График. Архивное фото.
© Fotolia/ Sergey Nivens

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Валерия Хамраева. Влияние нефтяных цен на экономический рост России сегодня нельзя назвать высоким, заявила в среду глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, если цена на нефть поднимется до 60 долларов за баррель, то для ВВП страны "это даст где-то один процентный пункт роста, не больше". 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Для ускорения роста ВВП нужны структурные реформы, заявила Набиуллина
Между тем "существенно повысить темпы экономического роста можем только с помощью структурных преобразований", — подчеркнула Набиуллина. По ее оценкам, без таких изменений экономический рост вряд ли поднимется выше 1,5-2%. 

Никакой конкретики

Впрочем, о каких именно преобразованиях идет речь, глава ЦБ пока не уточнила. О необходимости структурных реформ в начале этого года уже говорил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако конкретных шагов он также не перечислил.

"Главная задача сейчас — перейти на новые технологические рельсы, что существенным образом повлияет на систему и обеспечит серьезный рывок вперед", — рассказала руководитель информационного департамента ЦСР Елена Долгих. 

Под технологиями в этом случае подразумевается не только производство и наука, но и управленческая культура, образование, здравоохранение и "другие важные отрасли", уточнила она.

© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Монеты России
Три первых шага

Свой рецепт необходимых реформ есть у антикризисного управляющего Евгения Ивкина, работавшего с крупными отечественными компаниями и федеральными банками. Так, с его точки зрения, начать нужно с трех основных шагов.

Во-первых, необходимо обязать отрасли и компании, получающие бюджетные средства, инвестировать часть прибыли в повышение своей конкурентоспособности.

"Большинство компаний последние три года просто зарабатывают на санкциях, редко кто действительно инвестирует не в развитие продаж, а в развитие уникальности и конкурентоспособности", — объясняет Ивкин.  

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В ЦБ не видят возможности для санации банков по старому механизму
Во-вторых, государству придется убеждать или обязывать банки изменить подход к кредитованию корпоративных заемщиков и оценивать их риски по-другому. "В существующей сегодня системе масса дыр, ее можно прямо назвать неработающей: банки во всем видят угрозу, никому не доверяют", — объясняет Ивкин. Он предполагает, что изменить ситуацию сможет только ЦБ, внедрив новую систему работы с такими клиентами. В противном случае государству придется тратить "огромные ресурсы" на санацию банков, которые "продолжат играть в рулетку с корпоративными заемщиками". 

Кроме того, продолжает Ивкин, необходимо будет усиленно работать над структурой управления крупными компаниями и банками. "То, как они сейчас управляются, можно описать одним словом — беда", — отмечает он. По мнению Ивкина, управлять такими структурами должны компетентные люди из бизнеса, у которых будут реальные полномочия что-то менять. "Пока система управления будет оставаться условно карательной, а люди будут бояться ответственности, государство не будет развиваться и будет нести потери", — подчеркивает Евгений Ивкин. 

© Fotolia/ raven
Нефтяная промышленность

Недолгое расставание 

Тем временем снижение зависимости российской экономики от цен на нефть отметили не только в ЦБ. В ЦСР соглашаются с оценкой Набиуллиной: с их точки зрения, изменение технологического уклада в целом ведет к тому, что даже сырьевые экономики становятся менее чувствительными к ценам на ресурсы.

Однако эксперты уверены, что такой тренд весьма краткосрочен.

"О полноценной независимости от "нефтяной иглы" можно будет говорить только после того, как промышленный сектор в стране перестанет деградировать, и мы увидим реальный рост деловой активности", — утверждает зампредправления РосЕвроБанка Юлия Зайцева. 

Соглашается с ней и руководитель казначейства "Банк Воронеж" Николай Чукляев. По его словам, приток инвестиций на российский рынок стал возможен из-за стратегии carry trade (сделки, предполагающие покупку высокодоходной и продажу низкодоходной валюты – Прим. ред.). Речь в этом случае идет о спекулятивном капитале, поэтому, как только он уйдет, "зависимость российской экономики от рынка нефти вновь вырастет", опасается Чукляев. 

Поддерживает такую точку зрения и Евгений Ивкин. Российская экономика сегодня действительно менее зависима от цен на нефть, чем, например, год назад, считает он. Но если ситуация изменится, и один баррель будет стоит 30 долларов или ниже, то "мы опять столкнемся с ситуацией, которая была чуть больше года назад", опасается Ивкин.

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