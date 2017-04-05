Набиуллина назвала условия появления длинных денег в российской экономике

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Необходимыми условиями для длинных денег в экономике РФ являются снижение инфляции и наличие институтов, которые позволяют с ними работать, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, сейчас особая проблема в недоступности финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. Поэтому мы предложили трехуровневую банковскую систему с выделением банков с базовой лицензией, которые будут ориентированы на сегмент малого и среднего бизнеса", — сказала она, выступая на Биржевом форуме.

"Вторая тема, которая важна с точки зрения экономического роста — длинные деньги, длинные пассивы. Для того, чтобы были длинные деньги в экономике, у нас есть и макроэкономические ограничения, и институциональные", — заявила Набиуллина.

"Макроэкономические — это пока еще высокая инфляция. Длинные деньги появляются, когда у вас есть низкая инфляция. Поэтому необходимое условие для длинных денег — это снижение инфляции. Второе — безусловно, наличие институтов, которые позволяют работать с длинными деньгами и их продуцировать. Это негосударственные пенсионные фонды, страховые фонды. Поэтому мне кажется, мы должны там развиваться", — пояснила глава ЦБ.

"Мы вместе с бизнесом обсуждали основные направления развития финансовых рынков. У нас есть план по каждому из этих направлений, и мы намерены последовательно двигаться в реализации этих направлений", — заключила Набиуллина.