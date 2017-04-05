ЦБ ввел в Темпбанке временную администрацию АСВ на полгода

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Банк России с 5 апреля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка сроком на три месяца, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, Банк России с 5 апреля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению Темпбанком сроком на шесть месяцев.

Отмечается, что временная администрация введена из-за неустойчивого финансового положения кредитной организации и наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

"На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО МАБ "Темпбанк" приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка", — отмечается в сообщении.

Выплаты вкладчикам Темпбанка, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Как сообщило АСВ, выплаты начнутся не позже 19 апреля.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 167-е место в банковской системе РФ.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>