В Приморье на подержанные иномарки начинают ставить системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Установку систем "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные ввезенные иномарки в Приморье начинает компания "Сумотори-Авто", автовладельцам придется заплатить около 27,1 тысячи рублей, об сообщает компания на своем сайте.

Первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". С начала года около 1,4 тысячи автомобилей оказались в "подвешенном" состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия "ЭРА-ГЛОНАСС".

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил журналистам, что разберется с этим вопросом. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обращался к Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля.

В марте АО "ГЛОНАСС" и "Сумотори-Авто" подписали соглашение об открытии первого в Приморье сертифицированного центра по установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иномарки. После этого еще несколько компаний Приморья заключили подобные договоры. Власти края сообщали, что временный порядок оборудования системой "ЭРА-ГЛОНАСС" подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, заработает в начале апреля.

"Пятого апреля ООО "Сумотори-Авто" начинает продажу и установку абонентских терминалов ГЛОНАСС", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что стоимость терминала — 22361 рублей, программирование электронного навигационного блока связи и идентификация в государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" — 1950 рублей, монтаж терминала в автомобиль — 2800 рублей.