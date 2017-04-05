Petrobras продала 90% газораспределительного подразделения

МЕХИКО, 5 апр— РИА Новости. Бразильский Petrobras завершил сделку по продаже 90% газораспределительного подразделения Nova Transportadora do Sudeste группе инвесторов во главе с компанией Brookfield Infrastructure Partners, сообщила компания.

Petrobras получила 4,23 миллиарда долларов, еще 850 миллионов будут выплачены в течение пяти лет.

Petrobras продолжит использовать инфраструктуру Nova Transportadora do Sudeste для транспортировки газа по действующим контрактам. После завершения сделки у Petrobras осталось 10% Nova Transportadora do Sudeste.

Сделка была завершена в рамках программы распродажи активов бразильской госкомпании на 2015-2016 годы на 13,6 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. Компания в 2015–2016 годах продала активов на 13,6 миллиарда долларов, а программа распродаж на 2017-2018 годы увеличена до 21 миллиарда долларов.