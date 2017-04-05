Премьер-министр Украины Гройсман рассказал, на что Киев направит транш МВФ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выделенный Киеву транш МВФ в размере одного миллиарда долларов направят на пополнение резервов Национального Банка Украины, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".
МВФ имеет четырехлетнюю программу по выделению Киеву 17,5 миллиарда долларов. В начале апреля президент Украины Порошенко заявил, что фонд решил выделить очередной транш в размере одного миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиардов долларов.
Параллельно с выделением транша на Украине разгорелся очередной скандал с расследованием дела о растрате руководством Нацбанка средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. МВФ пока не комментирует коррупционное расследование.