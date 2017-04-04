СМИ перечислили условия выделения Украине транша МВФ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Для получения очередного транша Международного валютного фонда Украине надо выполнить несколько условий, сообщает информагентство Украиiнськi новини.

Среди так называемых структурных маяков – принятие на законодательном уровне концепции пенсионной реформы и утверждение нового органа вместо налоговой полиции. С этими задачами украинским властям надо разобраться до конца апреля.

До конца мая необходимо одобрить закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. К концу июля требуется пересмотреть параметры предоставления субсидий ЖКХ. Всего Киеву будет нужно выполнить 11 условий.

Ранее стало известно, что МВФ одобрил четвертый транш Украине в один миллиард долларов в рамках финансовой помощи.