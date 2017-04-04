Argus рассказало о ценах на нефть в ближайшие пять лет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Агентство Argus ухудшило свой прогноз по ценам на нефть на ближайшие пять лет на фоне более стабильной, чем ожидалось ранее, добычи сланцевой нефти в США, заявил вице-президент нефтехимического подразделения агентства Argus Dewitt Дэйв Маккасвилл.
"В нашем прошлогоднем прогнозе мы полагали, что в ближайшие пять лет цены на нефть могут восстановиться до 75 долларов за баррель или немного больше. Сейчас мы придерживаемся более консервативного взгляда. Стоимость нефти, возможно, на пути к достижению уровня в приблизительно 60 долларов за баррель в следующие пять лет", — сказал Маккасвилл в ходе своего выступления на конференции "Монетизация газа России и СНГ", проходящей в Москве.
По словам вице-президента Argus Dewitte, ухудшение прогноза связано с более стабильной, чем ожидалось ранее, добычей сланцевой нефти в США. В то же время рост спроса на нефть в мире оказался более медленным, чем прогнозировалось ранее.
"Американские производители научились добывать нефть по цене в 35-40 долларов за баррель. И даже сейчас в сложных условиях на рынке нефти добыча в США продолжает расти, причем значительно", — заявил Маккасвилл.
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