Argus рассказало о ценах на нефть в ближайшие пять лет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Агентство Argus ухудшило свой прогноз по ценам на нефть на ближайшие пять лет на фоне более стабильной, чем ожидалось ранее, добычи сланцевой нефти в США, заявил вице-президент нефтехимического подразделения агентства Argus Dewitt Дэйв Маккасвилл.

Эксперты агентства считают, что за этот период стоимость нефти сможет восстановиться лишь до уровня около 60 долларов за баррель. При этом согласно их предыдущему прогнозу цены на "черное золото" через пять лет могли бы достигнуть отметки в 75 долларов за баррель или выше.

"В нашем прошлогоднем прогнозе мы полагали, что в ближайшие пять лет цены на нефть могут восстановиться до 75 долларов за баррель или немного больше. Сейчас мы придерживаемся более консервативного взгляда. Стоимость нефти, возможно, на пути к достижению уровня в приблизительно 60 долларов за баррель в следующие пять лет", — сказал Маккасвилл в ходе своего выступления на конференции "Монетизация газа России и СНГ", проходящей в Москве.

По словам вице-президента Argus Dewitte, ухудшение прогноза связано с более стабильной, чем ожидалось ранее, добычей сланцевой нефти в США. В то же время рост спроса на нефть в мире оказался более медленным, чем прогнозировалось ранее.

"Американские производители научились добывать нефть по цене в 35-40 долларов за баррель. И даже сейчас в сложных условиях на рынке нефти добыча в США продолжает расти, причем значительно", — заявил Маккасвилл.

Argus Media — независимое международное ценовое агентство, специализирующееся на оценке и анализе конъюнктуры рынков нефти и нефтепродуктов, сжиженного и природного газа, электричества, угля, выбросов, биотоплива, удобрений, а также морских, речных и сухопутных перевозок. Штаб-квартира Argus находится в Лондоне.