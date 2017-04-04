Россия рефинансирует долговые обязательства Минска на $750-800 миллионов

МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов, подтвердил первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский.

"Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 миллионов долларов — основной долг и сумма процентов к погашению этого долга. Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации достигнутых договоренностей",- заявил Матюшевский журналистам во вторник в Минске.

Как пояснил первый вице-премьер, на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 3 апреля достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Минска.

"Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые у нас сформировались в рамках нашей двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался еще в прошлом году, сейчас мы вернулись к нему и нашли возможным принципиальное разрешение", — отметил он.

Матюшевский добавил, что "рефинансирования потребуется внесение изменений в бюджет, соответствующая работа будет идти на уровне министерства финансов и парламента России".

Он рассказал, что на встрече глав государств также шла речь о взаимодействии Белоруссии с Евразийским фондом стабилизации и развития, об "определенных вопросах и шероховатостях, которые были в реализации этой программы (поддерживаемой кредитом — ред.)".

Матюшевский подчеркнул, эти вопросы не носят принципиального характера, они больше технического плана. "На уровне президента России мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы. Владимир Путин обещал оказать всемерное содействие, чтобы программа с ЕФСР продолжалась", — добавил он.