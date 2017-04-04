Эксперт рассказал о рисках роста предложения СПГ на европейском рынке

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. В течение следующих нескольких лет может сложиться профицит предложения на мировом рынке газа, в Европе это может привести к падению цен ниже регулируемых тарифов на газ в России, заявил заведующий Центром анализа энергетической политики Института энергетики Высшей школы экономики Виталий Ермаков на конференции "Монетизация газа России и СНГ".

Он отметил, что ранее высокие цены на нефть и высокий спрос на газ в Азии спровоцировали рост новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Поставки СПГ с новых заводов, по оценке Ермакова, будут идти при цене нефти от 40 долларов за баррель и выше. Не все они при этом могут быть прибыльными, но хотя бы смогут окупить часть понесенных затрат.

В этом случае в течение следующих нескольких лет ожидается серьезный структурный профицит предложения на газовых рынках, в Европе в частности. А если спрос в Азии (в Китае главным образом) окажется меньше того объема, который сейчас большинство аналитиков рассматривает, то "несомненно, ожидается ситуация с возникновением гигантского профицита на рынке СПГ", предупреждает Ермаков.

"Эти объемы СПГ неизбежно придут в Европу. Европа будет балансирующим рынком поставок. В таком случае мы, конечно, увидим новое ценовое давление на традиционные контракты трубопроводного газа, который поставляется в Европу, главным образом из России. Это означает, что формульные цены на газ в Европе окажутся под большим давлением", — продолжил эксперт.

"Мы можем столкнуться с ситуацией, когда экспортный паритет, экспортная альтернатива может в определенный момент, при определенных предпосылках, — особенно если рубль укрепится, продолжится укрепление нефтяных цен, — экспортный паритет по газу может оказаться даже ниже, чем регулируемые цены на газ в нашей стране", — заключил он.