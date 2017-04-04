Порошенко: решение об абонентской плате за газ нужно приостановить

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении абонентской платы за газ нужно пересмотреть.

Ранее НКРЭКУ ввела с 1 апреля для жителей и предприятий абонентскую плату за пользование газовыми сетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе, платить придется вне зависимости от фактического потребления. Будут начислять плату за газ как за товар, а также отдельную сумму — за пользование присоединенными мощностями. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение о введении абонентской платы.

По мнению главы государства, "без диалога с людьми такие решения не принимаются".

"Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", — приводит слова Порошенко пресс-служба украинского лидера.