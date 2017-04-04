Узбекистан и Россия подписали соглашения и контракты на $3,5 миллиардов

ТАШКЕНТ, 4 апр — РИА Новости. Компании и банки Узбекистана и России подписали 16 двусторонних соглашений и контрактов на сумму более 3,5 миллиарда долларов, сообщила во вторник пресс-служба МИД Узбекистана.

"Третьего апреля в рамках подготовки к государственному визиту президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Россию в посольстве нашей страны в Москве состоялась церемония подписания узбекско-российских документов", — говорится в сообщении. Визит Мирзиеева в РФ состоится 4-5 апреля.

По информации пресс-службы, в мероприятии приняли участие делегация Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Российскую сторону представляла делегация во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

"Полномочные представители сторон подписали 16 двусторонних соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов", — сообщили в МИД Узбекистана.

По данным внешнеполитического ведомства, среди подписанных документов — меморандум о реализации проекта по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в Узбекистане с организацией сталелитейного производства, рамочное соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана, АО "Газпромбанк" и Экспортно-кредитном агентством России по софинансированию инвестиционных проектов, соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях "под ключ".

Узбекский банк "Асака" и АО "Газпромбанк" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по финансированию проекта строительства металлургического завода в Ташкенте. Также было подписано соглашение по организации совместного производства сельскохозяйственной техники на производственных площадях АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" (Ташкентская область) и ряд других документов. Кроме того, подписаны контракты на поставку в Россию свежей и переработанной плодоовощной продукции на 612 миллионов долларов, меморандум по поставке в Узбекистан российской нефти, соглашение о сотрудничестве по поставкам экскаваторной техники.

"Как ожидается, дополнительный солидный пакет документов будет подписан в Кремле по итогам узбекско-российских переговоров на высшем уровне", — сообщили в МИД Узбекистана.