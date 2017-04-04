На Токийской бирже после взрыва в метро Петербурга снизились котировки

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Снижение котировок отмечено на Токийской бирже во вторник на фоне новостей о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщило агентство Киодо.

По его данным, в первые 15 минут после открытия биржи ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, снизился за сутки до 111,82 пунктов или 0,59% до отметки 18871,41 пункта.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 9,39 пункта или 0,62% до отметки 1507,64.

Падение в цене связывают со сбросом рисковых активов в сфере транспорта, страхования и производства стали.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.-0-