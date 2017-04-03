"Татнефть" намерена взыскать с Украины 144 млн долларов в американском суде

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. "Татнефть" подала в Федеральный окружной суд округа Колумбия ходатайство о взыскании с Украины 144 миллиона долларов по спору из-за "Укртатнафты", говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

В иске "Татнефть" требует исполнить решение, вынесенное международным арбитражным суд в Гааге 29 июля 2014 года, согласно которому Украина должна выплатить компенсацию в 112 миллионов долларов плюс проценты.

Компания "Укртатнафта" была создана в 1994 году для решения проблемы поставки сырья на Кременчугский НПЗ. Татарстан вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", однако в 2007 году потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

В 2008 году "Татнефть" начала арбитражное разбирательство, и суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.

Украина обжаловала это решение в апелляционном суде Парижа. В конце ноября 2016 года он отказался отменить решение арбитража, и в марте нынешнего года Украина подала кассационную жалобу на решение парижского суда.

Кроме того, "Татнефть" подавала иск в Лондонский суд против украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, с которых требовал взыскать 344,1 миллиона долларов плюс проценты. Однако в ноябре 2016 года суд отклонил этот иск ввиду отсутствия "реальных шансов на успех".