Путин рассказал, когда введут в строй все недостроенные объекты СУ-155

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Все недостроенные объекты СУ-155 должны быть введены в строй в 2018 году, правительство держит этот вопрос на контроле, сказал президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

"Она (проблема) рассматривалась и на правительстве, и у председателя правительства, и у его заместителей. В целом правительство держит на контроле это, и я смотрю, что происходит. В 14 регионах не достроены дома, и люди остались и без денег, и без жилья, за прошлый год в 10 уже построены. Но объемы незавершенного строительства в оставшихся регионах достаточно большие, часть должна быть закончена в этом году, и все должно быть исполнено в 2018 году. Контроль соответствующий мы здесь обеспечим", — сказал Путин.