Эксперты рассказали, как кризис повлиял на российскую промышленность

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Российские промышленные предприятия относительно безболезненно пережили проблемы в экономике 2015-2016 годов; единственными кризисными проявлениями стали удорожание банковских кредитов и обвал инвестиционных планов, говорится в мониторинге, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

"Крайне незначительное падение индекса промышленного оптимизма в 2015–2016 годах по сравнению с результатами сентября 1998 года и декабря 2008 года ставит под сомнение определение периода как кризисного для российской промышленности", — отмечают эксперты.

Это подтверждает и значение индекса адаптации (то есть оценка ситуации как нормальной и отклонение от нее). "Ничего кризисно аномального в российской промышленности ни в 2015 году, ни в 2016, по оценкам предприятий, не произошло. Индекс уверенно сохранял высокие значения. Из чего следует необычный вывод: промышленность давно и уверенно адаптировалась к фактической динамике последних лет", — говорится в материалах.

Анализируя динамику отдельных показателей, авторы мониторинга отмечают, что промышленность избежала кризисного взлета избыточной занятости, как это было в преддефолтные годы и в кризис 2008–2009 годов.

Оценки предприятиями производственных мощностей в 2015-2016 годах "тоже содержат мало признаков кризиса". Не показали признаков кризиса оценки запасов готовой продукции, а также запасов сырья и материалов. В целом большинство предприятий были удовлетворены объемами спроса на свою продукцию в два "кризисных" года, отмечают эксперты.

По их оценкам, реальные проблемы у российских предприятий были в двух сферах. Во-первых, оценки предприятий показали резкое, именно кризисное, падение доступности кредитов: 45% предприятий считали, что кредиты были им недоступны в начале 2015 года. Кроме того, кризисный спад был зарегистрирован опросами в инвестиционных планах предприятий. К февралю 2015 года этот показатель достиг кризисного минимума, на преодоление которого предприятиям потребовалось почти два года: лишь в начале этого года баланс определенно вышел в плюс.