Рубль пытается скорректироваться вниз к доллару и евро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля к доллару и евро в понедельник днем перешел к снижению, отыгрывая неуверенную динамику рынка нефти, колеблющегося ниже уровня 53,5 доллара за баррель сорта Brent, говорят трейдеры.

После роста российской валюты на прошлой неделе участники рынка фиксируют прибыль, считают дилеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.38 мск повышался на 1 копейку, до 56,29 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 60,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Коррекция рубля

Курс рубля против доллара и евро днем перешел к снижению после утреннего роста. Участники рынка попробовали с утра по инерции продолжить игру на повышение валюты РФ. Попытки рынка нефти закрепиться на уровне 53,5 доллара за баррель поддерживали эту игру.

Однако рынок "черного золота" демонстрирует неуверенную динамику на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. По итогам завершившейся 31 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 15 штук, или на 1,85%, до 824 единиц.

Кроме того, в конце марта рубль обновил максимумы с лета 2015 года против доллара и евро и отвоевал у основных резервных валют 1-2 рубля. Это создало хорошие условия для фиксации прибыли от такого роста российской валюты. Игроки рынка опасаются пропустить момент для ее начала.

В итоге днем доллар и евро перешли к росту. Рублевая цена нефти при этом колеблется около отметки 3 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Сохранение относительно стабильного внешнего фона возвращают рубль к попыткам пройти вниз отметку 56 против доллара, оценивает Дмитрий Полевой из ING Bank, "однако мы по-прежнему склонны рассматривать этот сценарий как попытку доллара нащупать дно".

"На этой неделе выходит большой объем данных в США и Европе, что может повысить волатильность глобальных рынков. Кроме того, несмотря на слабое освещение в СМИ, внесенный 28 марта в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ включает в себя пункты, запрещающие покупку или размещение гособлигаций РФ или облигаций госкомпаний РФ", — добавил он, говоря о рисках для рубля.

Второй квартал обещает рублю поиск нового равновесия между сохранением привлекательного дифференциала процентных ставок (carry trade) и дальнейшими покупками локальных активов нерезидентами – против сезонной слабости текущего счета платежного баланса, рассуждают аналитики Росбанка.