США
3.043 апреля14:48МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рубль пытается скорректироваться вниз к доллару и евро

Сюжет:
Динамика курса валют. Апрель 2017 (3)
13:1703.04.2017
04832
Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля к доллару и евро в понедельник днем перешел к снижению, отыгрывая неуверенную динамику рынка нефти, колеблющегося ниже уровня 53,5 доллара за баррель сорта Brent, говорят трейдеры.

После роста российской валюты на прошлой неделе участники рынка фиксируют прибыль, считают дилеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.38 мск повышался на 1 копейку, до 56,29 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 60,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

Как рассчитывается валютный курс в России >>

Коррекция рубля

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Курс доллара упал на фоне роста цен на нефть
Курс рубля против доллара и евро днем перешел к снижению после утреннего роста. Участники рынка попробовали с утра по инерции продолжить игру на повышение валюты РФ. Попытки рынка нефти закрепиться на уровне 53,5 доллара за баррель поддерживали эту игру.

Однако рынок "черного золота" демонстрирует неуверенную динамику на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. По итогам завершившейся 31 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 15 штук, или на 1,85%, до 824 единиц.

Кроме того, в конце марта рубль обновил максимумы с лета 2015 года против доллара и евро и отвоевал у основных резервных валют 1-2 рубля. Это создало хорошие условия для фиксации прибыли от такого роста российской валюты. Игроки рынка опасаются пропустить момент для ее начала.

В итоге днем доллар и евро перешли к росту. Рублевая цена нефти при этом колеблется около отметки 3 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сезон рубля: российская валюта останется стабильной до лета
Сохранение относительно стабильного внешнего фона возвращают рубль к попыткам пройти вниз отметку 56 против доллара, оценивает Дмитрий Полевой из ING Bank, "однако мы по-прежнему склонны рассматривать этот сценарий как попытку доллара нащупать дно".

"На этой неделе выходит большой объем данных в США и Европе, что может повысить волатильность глобальных рынков. Кроме того, несмотря на слабое освещение в СМИ, внесенный 28 марта в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ включает в себя пункты, запрещающие покупку или размещение гособлигаций РФ или облигаций госкомпаний РФ", — добавил он, говоря о рисках для рубля.

Второй квартал обещает рублю поиск нового равновесия между сохранением привлекательного дифференциала процентных ставок (carry trade) и дальнейшими покупками локальных активов нерезидентами – против сезонной слабости текущего счета платежного баланса, рассуждают аналитики Росбанка.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена