Эксперт: Турция может заместить импорт российского масла, но не пшеницы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Турция может заместить импорт российского подсолнечного масла продукцией из Украины без особых издержек, однако заменить поставки пшеницы из РФ таким же образом не получится, заявил основатель турецкой трейдинговой компании "Agri Pro" Фаик Генч.
"Закупки подсолнечного масла (за сезон — ред.) составляют порядка 600 тысяч тонн, или около 500 миллионов долларов. Более важна пшеница, ее мы покупаем в объеме 4 миллиона тонн. В этом сезоне мы импортировали лишь 1,9 миллиона тонн", — сказал Генч журналистам в кулуарах конференции "Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017".
По его словам, турецкий бизнес не рискует серьезными убытками или потерей клиентов на своих экспортных рынках из-за проблем с поставками продукции пищевой промышленности. Вместе с тем эта ситуация негативно влияет на аграриев и России, и Турции.
Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.