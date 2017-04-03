Эксперт: Турция может заместить импорт российского масла, но не пшеницы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Турция может заместить импорт российского подсолнечного масла продукцией из Украины без особых издержек, однако заменить поставки пшеницы из РФ таким же образом не получится, заявил основатель турецкой трейдинговой компании "Agri Pro" Фаик Генч.

"Закупки подсолнечного масла (за сезон — ред.) составляют порядка 600 тысяч тонн, или около 500 миллионов долларов. Более важна пшеница, ее мы покупаем в объеме 4 миллиона тонн. В этом сезоне мы импортировали лишь 1,9 миллиона тонн", — сказал Генч журналистам в кулуарах конференции "Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017".

"Мы можем заменить поставки (российского подсолнечного масла — ред.) продукцией из Украины, разница в цене составит 5-10 долларов за тонну. Это не большая проблема для импорта масла в Турцию. Проблема серьезнее — у мукомольной отрасли, потому что российскую пшеницу нельзя заменить пшеницей из Украины, Болгарии или Румынии. Это вопрос качества и цены", — добавил Генч.

По его словам, турецкий бизнес не рискует серьезными убытками или потерей клиентов на своих экспортных рынках из-за проблем с поставками продукции пищевой промышленности. Вместе с тем эта ситуация негативно влияет на аграриев и России, и Турции.

"Если власти договорятся, то этот вопрос можно решить буквально за пару часов. Он даже не официален, его нет на бумаге. Но я считаю, что эта ситуация наносит ущерб работникам сельского хозяйства обеих стран", — отметил основатель турецкой компании.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.