На Украине объяснили причины ввода абонентской платы за газ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) о введении абонентской платы за пользование газосетями, обусловлено внедрением европейских норм законодательства и приведет к снижению цены на газ для большинства украинских потребителей, считает замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко.
"Комиссия выполняет закон "О рынке природного газа". Во-вторых, во внедренных европейских правилах разделение абонентской платы на газ и абонентскую плату — общеевропейская практика. Мы присоединились ко второму энергопакету и работаем над третьим энергопакетом", — сказала Луценко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций. По ее мнению, решение о распределении платы на газ и абонентскую плату значительно увеличивает шансы Украины в Стокгольмском арбитраже, где рассматривается два судебных процесса против РФ.
Луценко добавила, что для абсолютного большинства потребителей цены на газ снизятся.
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.
Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.