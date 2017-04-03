ОНФ подготовит обновленную книгу "серых" схем чиновников при госзакупках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) на всероссийском форуме "Госзаказ — за честные закупки" презентует обновленный вариант книги "серых" схем, которыми чиновники пользуются при госзакупках, сообщила журналистам руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Анастасия Муталенко.

Двенадцатый по счету Всероссийский форум-выставка "Госзаказ — за честные закупки" пройдет в Москве с 5 по 7 апреля. Первое издание "Серой книги" ОНФ выпустил в марте 2015 года, а спустя два месяца вышел дополненный вариант.

"Серую книгу", да (представим), мы ее регулярно обновляем. Там (в прошлых изданиях – ред.) были схемы, которые уже не работают, которых уже нет, которые мы не встречаем. Готовится третье издание. Постараемся, чтобы к 5-му числу успеть, и там (на форуме) как раз о ней расскажем", — сказала Муталенко.

Она уточнила, что в новую версию книги будут включены новые схемы и исключены те, что "на сегодня невозможны".

"Там осталось четыре или пять новых схем, и всего будет около 30 (схем), и по каждой у нас есть, что рассказать", — заключила Муталенко.