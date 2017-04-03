ОНФ подготовит обновленную книгу "серых" схем чиновников при госзакупках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) на всероссийском форуме "Госзаказ — за честные закупки" презентует обновленный вариант книги "серых" схем, которыми чиновники пользуются при госзакупках, сообщила журналистам руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Анастасия Муталенко.
"Серую книгу", да (представим), мы ее регулярно обновляем. Там (в прошлых изданиях – ред.) были схемы, которые уже не работают, которых уже нет, которые мы не встречаем. Готовится третье издание. Постараемся, чтобы к 5-му числу успеть, и там (на форуме) как раз о ней расскажем", — сказала Муталенко.
Она уточнила, что в новую версию книги будут включены новые схемы и исключены те, что "на сегодня невозможны".
"Там осталось четыре или пять новых схем, и всего будет около 30 (схем), и по каждой у нас есть, что рассказать", — заключила Муталенко.