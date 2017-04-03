В ЦБ оценили идею расширения системы страхования банковских вкладов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости/Прайм. Зампред Банка России Василий Поздышев считает, что расширение системы страхования вкладов на средства юридических лиц целесообразно вводить после снижения зависимости фонда АСВ от кредитов ЦБ РФ. По его мнению, возможно поэтапное распространение этой системы, и предложение страховать расчетные счета МСП в банках с базовой лицензией может быть хорошим первым шагом в этом направлении.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в ходе парламентских слушаний, что намерен внести норму о страховании расчетных счетов малого и среднего бизнеса (МСП) в банках с базовой лицензией в законопроект о создании многоуровневой банковской системы, который уже прошел первое чтение.

"Это предложение нужно прорабатывать. К нему, на наш взгляд, нужно подходить все-таки с осторожностью. В первую очередь потому, что нужно оценить последствия этого шага. Вопрос о включении средств юридических лиц в систему страхования вкладов ставится не первый раз", — сказал Поздышев, выступая в Госдуме.

"У Банка России принципиально нет категорических возражений против этого. Вся дискуссия ведется вокруг сроков этих изменений, сроков распространения. Вопрос корректности оформления, возможно, какую-то поэтапность… С точки зрения сроков — мы понимаем, что фонд страхования вкладов финансируется ЦБ, и было бы желательно сначала привести фонд страхования вкладов к некому финансовому балансу с точки зрения доходов и расходов, а дальше уже рассматривать вопросы расширения, потому что расширение покрытия — это дополнительная нагрузка на ФСВ", — продолжил зампред ЦБ.

"Если рассматривать какую-то поэтапность, то это предложение действительно может быть хорошим предложением к рассмотрению, возможным предложением в качестве первого шага. Важно оценить последствия такого предложения. На это, на наш взгляд, понадобится время больше, чем те несколько недель, которые у нас остались (до второго чтения законопроекта о многоуровневой банковской системе — ред.) Но мы готовы будем это прорабатывать и обсуждать", — добавил Поздышев.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Банка России, обсуждается введение разовой страховой выплаты субъектам малого и среднего бизнеса в пределах 1,4 миллиона рублей. Страховка будет действовать только для расчетных счетов, обслуживаемых в банках с базовой лицензией. При этом ЦБ по-прежнему считает преждевременным распространение системы страхования вкладов на средства юридических лиц в банках.

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