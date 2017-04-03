СМИ: Дания получила заявление о прокладке "Северного потока-2" в ее водах

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Дания получила заявление о строительстве газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах страны, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Датского энергетического агентства (Danish Energy Agency, DEA).

"Заявление на строительство транзитного газопровода "Северный поток-2" поступило в DEA", — пишет агентство. Ведомство сообщило, что начнет рассматривать это заявление.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".