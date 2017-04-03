Министр торговли США прокомментировал ситуацию вокруг Банка Кипра

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в воскресенье, что ему ничего не известно о связях Банка Кипра, в котором он работал в свое время, с лицами, находившимися под американскими санкциями.

В ходе эфире на телеканале CNN Росса спросили, были ли у банка связи с какими-то лицами из черных списков в то время, когда он входил в состав его совета директоров.

"Это очень трудный вопрос, поскольку у банка имелись займы на миллиарды долларов, которые были взяты задолго до того, как у него появились проблемы и как я начал там работать", — ответил Росс. По его словам, "изучение всех имен, которые могли предоставлять займы, не является продуктивным".

"Но я могу вам сказать, что ни один из займов, которые я одобрил, не были связаны с людьми, находившимися под санкциями", — заверил он.

Росс также уточнил, что согласование всех займов в Банке Кипра проходило одобрение специального комитета, членом которого он являлся. "Ни один из этих займов, о которых мне известно, не исходил от людей под санкциями", — сказал он.

Росс также сказал, что ему ничего не известно о том, чтобы банк предоставлял займы предвыборному штабу президента США Дональда Трампа.

В 2012 году Банк Кипра оказался в центре разразившегося в стране долгового кризиса. Годом позднее власти острова для спасения ситуации на предложенную Еврогруппой формулу урезания незастрахованных депозитов в Банке Кипра и в Кипрсокм народном банке.

Росс пришел в Банк Кипра в 2014 году. Он возглавлял группу инвесторов, которая приобрела акции на сумму порядка 400 млн долларов. Тогда же он вошел в совет директоров, где вместе с ним работал ряд российских предпринимателей.