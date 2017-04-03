СМИ: топ-менеджер из Alvarez & Marsal займется спасением Agrokor

БЕЛГРАД, 3 апр — РИА Новости. Реструктуризацией погрязшего в долгах хорватского концерна Agrokor, крупнейшими кредиторами которого являются российские Сбербанк и ВТБ, займется Антонио Альварез III (Antonio Alvarez III) из международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal, сообщает в понедельник загребская газета Vecernji list.

Это означает скорую смену мультимиллионера Ивицы Тодорича — основателя и главы Agrokor, которого многие годы Forbes назвал самым богатым человеком на просторах бывшей Югославии.

По сообщениям СМИ, Сбербанк ранее привлек Alvarez & Marsal для поиска стратегии по выводу Agrokor из кризиса. Альварез в консалтинговой компании занимает должность исполнительного директора по реструктуризации в Европе.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, на которую приходится 15% ВВП страны. Ключевыми направлениями деятельности являются производство продуктов питания и розничная торговля. Оценивается, что задолженность Agrokor перед российскими банками составляет порядка 1,3 миллиарда евро, что составляет более трети всего долга компании.