Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на 98% за январь

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Торговый оборот между Россией и Ираном за январь 2017 года вырос на 98% по отношению к январю 2016 года, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

"Ключевой импульс в отношениях с Ираном дал визит Владимира Путина в ноябре 2015 года в Иран. С этого момента у нас очень сильно изменилась ситуация. Мы в прошлом году увидели результат — на 70 % вырос торговый оборот между Россией и Ираном. Но я могу сказать, что в это году показатели еще выше. За январь месяц торговый оборот вырос по отношению к январю 2016 года на 98 %", — рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак

В начале марта глава Минэнерго РФ говорил, что объем закупок нефти в Иране в рамках сделки "нефть в обмен на товары" может составить 100 тысяч баррелей в сутки, а за год — порядка 5 миллионов тонн. А торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский говорил, что в рамках этой программы Россия может поставлять Ирану товаров на 45 миллиардов долларов в год.