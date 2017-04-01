Дворкович не поддерживает идею ограничения времени работы магазинов

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Поддерживать несетевые форматы торговли необходимо не ограничением времени работы магазинов крупных ритейлеров, а другими способами, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

"Я за то, чтобы людям было удобно. Мне все равно, "у дома" магазин или нет. Нужно ориентироваться на потребительские предпочтения. Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно", — сказал Дворкович, выступая на Медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Регулировать это, мне кажется, это не надо, а поддерживать иные формы торговли лучше другими способами — не ограничивая первые, а расширяя возможности для вторых", — добавил он.