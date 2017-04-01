Дворкович рассказал о контурах будущей налоговой системы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Контуры будущей налоговой системы будут зависеть от администрируемости налогов: ставки тех налогов, которые собираются лучше, можно будет повысить, тех, которые собираются хуже — снизить, однако революционных изменений ставок не будет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Пока мы обсуждаем, какой могла бы быть будущая налоговая система, еще рано об этом говорить серьезно. Но я думаю, что ее контуры будут целиком зависеть от того, какие налоги можно будет лучше администрировать. В этом случае можно будет снизить ставки тех налогов, которые хуже администрируются, и немного повышать ставки тех налогов, которые лучше администрируются", — сказал Дворкович, выступая на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Но все это будет в небольших пределах, никаких революционных изменений — плюс 10%, минус 10% — не думаю, что можно создать. Но небольшие изменения вполне могут быть", — добавил он.