Эксперты оценили возможность повышения рейтинга России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Экономика России заслуживает инвестиционной категории рейтинга от международных рейтинговых агентств, для его повышения потребуется снижение ставки Центробанка и проведение структурных реформ, полагают чиновники и эксперты.

Fitch в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, что соответствует низшей ступени инвестиционного уровня. Решение совпало с мнением экспертов, опрошенных РИА Новости.

Агентство отметило, что позитивное рейтинговое действие возможно в случае проведения структурных реформ, которые будут способствовать росту экономики. Fitch может понизить рейтинги России в случае роста геополитической напряженности или при введении более жестких санкций.

Минфин РФ приветствовал решение агентства Fitch подтвердить рейтинг России на инвестиционном уровне. По мнению главы министерства Антона Силуанова, оно отражает уверенность в устойчивом состоянии финансов и успехе адаптации экономики страны к низким ценам на нефть.

По словам министра, среди потенциальных факторов, способных в будущем повысить кредитный рейтинг России — сохранение взвешенной фискальной политики в среднесрочной перспективе и реализация структурных реформ, направленных на ускорение экономического роста.

В настоящее время из "большой тройки" рейтинговых агентств только Fitch оценивает рейтинг РФ как инвестиционный. Moody`s оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1", а S&P — "BB+", что соответствует спекулятивной категории.

Дело в ставке



Председатель совета директоров "Глобал Рус Трейд", портала взаимной торговли стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и БРИКС, Анна Нестерова отмечает, что сейчас идет процесс стабилизации экономической ситуации в стране, адаптации экономики к относительно низким ценам на энергоресурсы и работы в условиях западных санкций.

"Промышленное производство растет, производство продукции сельского хозяйства увеличивается вместе с реализацией потенциала импортозамещения, уровень инфляции снижается, валютный курс стабилен", — комментирует она.

По словам Нестеровой, ЦБ продолжает вести активную работу по очистке банковского сектора, в то же время ключевая ставка "остается на достаточно высоком уровне, не стимулирующем бурного оживления инвестиционной активности".

Экс-замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин полагает, что агентство Fitch в дальнейшем сможет повысить суверенный рейтинг России, если ЦБ и правительству удастся достичь цели по инфляции и снизить ключевую ставку. Банк России в прошлую пятницу снизил ключевую ставку до 9,75% с 10% годовых.

"Я просто сказал бы, что рейтинг Fitch отражает адаптацию экономики к более низкому уровню цен на нефть. Да, экономика действительно адаптировалась, и мы, наверное, уже не должны ждать какого-то спада в ближайшие годы, хотя и большого роста тоже не ждём. Вот, видимо, Fitch в этой философии и работал", — сказал Вьюгин РИА Новости.

По его словам, стабильный прогноз рейтингового агентства означает, что Fitch оставил себе возможность практически в любой момент вернуться к пересмотру рейтинга РФ.

"Реальный" рейтинг

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что в реальности рейтинг России выше, чем его оценивают зарубежные рейтинговые агентства.

"Есть оптимизм, вера в российскую экономику, но, на мой взгляд, где-то на ступень, все-таки, российский рейтинг повыше, чем это оценивают зарубежные агентства, но в тоже время это достаточно объективное мнение, показывающее прочность российской экономики, что удивило многих экспертов", — сказал депутат РИА Новости в субботу.

Два других агентства "большой тройки" уже принимали действия по рейтингу РФ в этом году. Так, S&P улучшило прогноз по рейтингу России "BB+" до позитивного со стабильного. Moody`s же улучшило прогноз по суверенному рейтингу России до стабильного с негативного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне "Ва1".

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ранее, комментируя решение S&P, заявлял, что необходимым условием для повышения рейтинга РФ в этому году до инвестиционного уровня является начало реализации плана структурных реформ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что Россия заслуживает возврата суверенного рейтинга на инвестиционный уровень в этом году, а предпосылки для этого сложились еще в прошлом году.