Боливар потерял в цене почти 20 процентов

МЕХИКО, 1 апр — РИА Новости. Венесуэльский боливар потерял в цене на "черном рынке" почти 20% своей стоимости к доллару на фоне решения верховного суда (ВС) Венесуэлы.

В минувший четверг высшая судебная инстанция страны заявила, что взяла на себя законодательную власть вместо парламента, который находится под контролем оппозиции, а депутаты лишены иммунитета.

По данным сайта Dolar Today, в среду за один доллар давали 3203 боливара. В четверг, после объявления решения суда, доллар торговался на "черном рынке" за 3451 боливар, а в пятницу его стоимость возросла до 3790 боливаров. Общее падение стоимости боливара, таким образом, превысило 18%.

Решение верховного суда Венесуэлы уже осудили многие страны, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили. На субботу запланировано экстренное заседание Южноамериканского общего рынка (Меркосур) для обсуждения ситуации в Венесуэле.