Омбудсмен: ростовские бизнесмены жалуются на проверки через "Набат"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Новая система защиты предпринимателей "Набат", запущенная в пилотном режиме с 30 марта в Ростовской области, начала принимать первые обращения от бизнесменов, сообщил РИА Новости общественный омбудсмен по правам предпринимателей, заключенных под стражу, федеральный секретарь Партии Роста Александр Хуруджи.
"В настоящее время явки уже идут, отвечаем на вопросы. В основном обращаются просто интересующиеся новой системой люди, журналисты. Было где-то четыре заявки от предпринимателей именно по проверкам. Пока еще не началась полноценная рекламная кампания системы, мы решили сначала все проконтролировать, чтобы не было сбоев в ее работе, а потом уже начнем более качественно освещать работу системы", — пояснил Хуруджи.
Он добавил, что удалось договориться с организациями, которые будут консультировать предпринимателей по проблемным вопросам. По его словам, в работе системы согласились участвовать консультирующие организации из разных регионов РФ.
Как говорил Титов, система защиты "Набат" способна снизить количество проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. По его словам, из более чем 700 обращений, поступивших к уполномоченному по правам предпринимателей по Ростовской области в 2016 году, почти 100 связаны с уголовным преследованием бизнесменов. Ростовская область является лидером в России по уголовному преследованию предпринимателей, подчеркивал Титов.