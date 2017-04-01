Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,1 доллара

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля уменьшилась на 2,1 доллара — до 88,9 доллара с 91 доллара за тонну в марте, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2017 года составила 52,26 доллара за баррель, или 381,5 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля снизилась до 13,8 доллара с 14,2 доллара за тонну в марте.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) понизилась до 48,8 доллара с 50 долларов за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 26,6 доллара с 27,3 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла снизилась до 26,6 доллара с 27,3 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — до 88,9 доллара с 91 доллара за тонну.

Пошлина на кокс уменьшилась до 5,7 с 5,9 доллара за тонну.