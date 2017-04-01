Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,1 доллара

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля уменьшилась на 2,1 доллара — до 88,9 доллара с 91 доллара за тонну в марте, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля снизилась до 13,8 доллара с 14,2 доллара за тонну в марте.
Пошлина на кокс уменьшилась до 5,7 с 5,9 доллара за тонну.