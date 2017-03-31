СМИ: Россия предложила Японии построить на Курилах электростанции и рынок

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и Россия обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах, многие из них совпали, об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета "Иомиури".
Япония, со своей стороны, предложила России план, включающий 30 проектов: строительство предприятия по разведению морских ежей и гребешков, а также завода по переработке морепродуктов, дистанционное медицинское обслуживание населения островов, организация круизов, возведение гостиниц, создание геотермальных электростанций.
Издание сообщает также, что в планах японской стороны было до визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию 27-28 апреля договориться о посещении бывшими жителями Курил могил предков на островах с использованием авиатранспорта, однако осуществить это пока не удалось.
Токио считает, что совместная экономическая деятельность на Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение договора с решением территориальной проблемы — Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.