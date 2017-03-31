СМИ: Россия предложила Японии построить на Курилах электростанции и рынок

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и Россия обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах, многие из них совпали, об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета "Иомиури".

Российская сторона представила Японии на встрече заместителей министров иностранных дел 18 марта пакет из 26 пунктов. Они включают в себя создание предприятия по разведению лосося и форели, строительство завода по переработке морепродуктов, формирование коммерческого рынка морепродуктов, организацию морских круизов, возведение и ремонт жилья, строительство геотермальных и ветряных электростанций.

Япония, со своей стороны, предложила России план, включающий 30 проектов: строительство предприятия по разведению морских ежей и гребешков, а также завода по переработке морепродуктов, дистанционное медицинское обслуживание населения островов, организация круизов, возведение гостиниц, создание геотермальных электростанций.

Издание сообщает также, что в планах японской стороны было до визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию 27-28 апреля договориться о посещении бывшими жителями Курил могил предков на островах с использованием авиатранспорта, однако осуществить это пока не удалось.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на островах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию Владимира Путина в декабре. В феврале министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД Японии Совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение договора с решением территориальной проблемы — Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.