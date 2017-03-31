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Экономика

СМИ: Россия предложила Японии построить на Курилах электростанции и рынок

12:0231.03.2017
(обновлено: 16:43 31.03.2017)
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Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и Россия обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах, многие из них совпали, об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета "Иомиури".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в Токио. 20 марта 2017
© РИА Новости. Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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Шойгу рассказал, зачем Россия размещает войска на Курилах
Российская сторона представила Японии на встрече заместителей министров иностранных дел 18 марта пакет из 26 пунктов. Они включают в себя создание предприятия по разведению лосося и форели, строительство завода по переработке морепродуктов, формирование коммерческого рынка морепродуктов, организацию морских круизов, возведение и ремонт жилья, строительство геотермальных и ветряных электростанций.

Япония, со своей стороны, предложила России план, включающий 30 проектов: строительство предприятия по разведению морских ежей и гребешков, а также завода по переработке морепродуктов, дистанционное медицинское обслуживание населения островов, организация круизов, возведение гостиниц, создание геотермальных электростанций.

Издание сообщает также, что в планах японской стороны было до визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию 27-28 апреля договориться о посещении бывшими жителями Курил могил предков на островах с использованием авиатранспорта, однако осуществить это пока не удалось.

Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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В МИД рассказали о российских предложениях Японии по Курилам
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на островах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию Владимира Путина в декабре. В феврале министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД Японии Совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение договора с решением территориальной проблемы — Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Экономика
Комментарии
22 пользователя оставили 30 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
oleg
Плохая затея. Если японцы поселятся на островах, то приедут те, кто будут на этих островах рожать детей. Через 20 лет, Япония скажет, что население там родилось, и острова надо им отдать. Куда их выселять ? У них в Японии нет ничего своего.
13:12
31.03.2017
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panda-76
Блин, япошки достали уже со своими вымыслами.
Острова отошли к России 70 лет назад. Точка. Пусть хоть на г....но изойдутся. Все равно точка и до свидания. Мы до сих пор в состоянии войны, мирного договора нету. Показать мощь ?
13:46
31.03.2017
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