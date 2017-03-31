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Экономика

На Чукотке сформируют энергетический каркас Северо-Востока России

04:2231.03.2017
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ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Создание на Чукотке первой в мире плавучей АТЭС и объединение энергосистем региона и Колымы позволит сформировать энергетический каркас на Северо-Востоке Российской Федерации, сообщил губернатор АО Роман Копин на заседании глав регионов Северного форума.

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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По данным пресс-службы правительства Чукотки, Копин отметил, что одна из главных проблем энергосистемы округа — территориальная и технологическая изолированность, а также высокие тарифы.

"Сегодня перед нами стоит особая задача — обеспечить высокую надежность энергоснабжения в тяжелых условиях арктической зоны…Мы разработали и реализуем план, согласно которому в 2019 году в Певеке начнет работать первая в мире плавучая АТЭС мощностью 70 мВт; начались работы по строительству ЛЭП, обеспечивающих передачу необходимой энергии. Кроме того, предполагается объединить изолированные системы Чукотки и соседней Магаданской области. Таким образом, будет обеспечено формирование энергетического каркаса на Северо-Востоке Российской Федерации, богатом драгоценными и цветными металлами", — цитирует Копина пресс-служба правительства региона.

По данным губернатора, современные эффективные генерирующие мощности Чукотки и новые ЛЭП повысят устойчивость и надежность энергоснабжения потребителей, а использование источников генерации электроэнергии атомной станции в Певеке и Гидрогенерации в Магадане будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам.

Нитки газопровода. Архивное фото
© РИА Новости. Егор Еремов
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Кроме того, Копин сообщил, что модернизация энергосистемы округа приведет к снижению тарифа на электроэнергию в 2,5 раза: с 16 рублей до 6 рублей за кВт/час. Это сделает возможным вовлечение в разработку не только одного из самых крупных в мире медно-порфировых месторождений Баимской рудной зоны, но и других перспективных проектов, в том числе с низкими содержаниями металла в руде, снизит нагрузку на малый и средний бизнес, и повысит качество жизни местного населения, коренных малочисленных народов Севера.

ПАТЭС на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона. Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сейчас строится на "Балтийском заводе". Он должен быть сдан в 2017 году.

В сентябре 2016 года сообщалось, что ведется проектирование воздушной линии электропередачи, являющейся частью энергомоста "Чукотка – Магадан", который свяжет локальную энергосистему округа с энергосистемой Магаданской области в целях оптимизации схемы энергообеспечения Чаун-Билибинского узла. Ранее "РАО ЭС Востока" оценивало стоимость строительства энергомоста "Магадан — Чукотка" в 123 миллиарда рублей.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Константин Брыков
ПАТЭС уникальный объект, и уже совсем скоро будет введен в эксплуатацию. Сомневаться в его эффективности и надежности причин нет - реакторная установка, которая установлена на Ломоносове, создана на базе отработавших многие тысячи часов ледокольных установок. И выработка электроэнергии это не все, на что способна станция, она также может применяться для опреснения воды и подачи тепла.
09:37
31.03.2017
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Vitaly Rybakov
...начнет работать первая в мире плавучая АТЭС мощностью 70 мВт;
А с размерностью единицы измерения вы не ошиблись, может все таки МВт должны быть?
06:39
31.03.2017
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