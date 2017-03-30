Армению в ЕАЭС после смены формы правления будет представлять премьер

ЦАХКАДЗОР (Армения), 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил журналистам, что страну после окончательного перехода от полупрезидентской формы правления к парламентской в рамках ЕАЭС будет представлять премьер-министр.

"Премьер ли будет представлять страну? Я думаю, конечно, премьер будет представлять", — сказал Карапетян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Не думаю, что эти ограничения непреодолимы или же будут мешать нашему участию во всех этих форматах", — сказал премьер, имея в виду ЕАЭС и ОДКБ.

Он отметил, что считает очень выгодным участие Армении в ЕАЭС, потому что рынок этой страны "сильно расширился".

Согласно изменениям в Конституции Армении, переход к парламентской модели существенно ограничит полномочия президента, взамен расширяя полномочия премьер-министра и парламента. Полномочия президента, который номинально останется главой государства, будут носить протокольный характер.

Как ожидается, окончательный переход к новой форме правления произойдет после окончания срока действующего президента Армении Сержа Саргсяна.