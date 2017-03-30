ФАС проведет расследование в отношении операторов мобильной связи

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ собирается провести антимонопольные расследования в отношении российских операторов связи по ценам на роуминг, заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В феврале Голомолзин говорил, что ФАС ожидает до середины марта предложений от операторов связи по отмене национального и внутрисетевого роуминга. При этом на отмену первого служба рассчитывает в третьем квартале 2017 года, а внутрисетевого — во втором. В четверг ФАС провела совещание, на котором обсуждала отмену национального и внутрисетевого роуминга с операторами.

"Ранее мы говорили, что у нас есть два сценария развития. Первый сценарий — операторы делают самостоятельно, часть пути они прошли, в том числе расширяя пакетные приложения и опциональное применение тарифов. А вторую часть пути (снижение цен на роуминг до приемлемого уровня — ред.) самостоятельно им совершить не удалось. У нас был план Б на этот счет, мы говорили, что в этом случае мы будем уже в пределах своих компетенций давать свои предложения по снижению тарифов на услуги связи в национальном роуминге при полной отмене внутрисетевого роуминга", — рассказал Голомолзин.

"И сейчас это означает, что мы переходим в категорию наших действий, которые можно назвать проведением антимонопольных расследований. Это означает, что в ближайшее время в адрес операторов связи будут направлена детальная информация относительно той работы, которую они ведут по направлению межоператорского взаимодействия, и какие меры принимают по дальнейшему снижению тарифов в роуминге", — отметил он.

"Далее мы рассчитываем, что дальнейшие изменения произойдут. Часть операторов нам пообещали, что дальнейшее снижение тарифов связи произойдет или в ближайшем месяце, или в ближайшие два месяца", — добавил замглавы ФАС.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.