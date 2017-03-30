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Экономика

Сезон рубля: российская валюта останется стабильной до лета

20:2130.03.2017
(обновлено: 22:17 30.03.2017)
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Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Валерия Хамраева. Российский рубль продолжает укрепляться: в четверг цена за один доллар опустилась до 56 рублей. Такой курс в последний раз фиксировался полтора года назад, в июле 2015-го. По сравнению с евро рубль также чувствует себя уверенно. По данным Центробанка, стоимость одного евро в пятницу составит 60,59 рубля, что почти на рубль ниже, чем сутками ранее.  

Не нефтью единой

График
© Fotolia/ Sergey Nivens
Российской экономике предрекли рост на уровне развитых стран
Российская валюта и дальше будет показывать рост — во всяком случае в среднесрочной перспективе, сходятся во мнении эксперты. "На рубль и его укрепление в последнее время в основном влияет приток спекулятивного капитала", — отмечает член Экспертно-консультационного совета при Росимуществе, доцент МГИМО Алексей Михеев. Он уверен, что инвесторов в первую очередь привлекло восстановление цен на нефть, которое продолжалось последние несколько дней.

В то же время рубль уже продемонстрировал, что "потерял привязку к нефти, так как укреплялся даже при падении цен на сырье", продолжает Михеев. "Это стало возможным из-за стратегии кэрри-трейд (carry trade) на валютном рынке", — объясняет его слова профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев. 

Такие сделки предполагают покупку высокодоходной и продажу низкодоходной валюты. Поэтому, отмечает Николаев, при большой разнице между процентными ставками по валютам, которая есть сегодня, такие сделки особенно выгодны. "Положительная разница в процентных ставках между валютами по-прежнему играет в пользу рубля, поэтому и приток в российские рублевые активы продолжается", — согласен с Николаевым управляющий активами General Invest Денис Горев. 

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Электронное табло курса валют и вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост

Подождем до лета

На укреплении рубля сказались и высокие нормы для резервов, которые в обязательном порядке должны храниться в банках, отмечает Николаев. "До марта 2016 года перед банками стоял норматив в 4,25%, потом он стал постепенно повышаться, а сегодня достиг уже 7%", — объясняет он. Причем, по словам Николаева, такое увеличение касалось именно иностранной валюты, а не рубля. Таким образом, валюта сегодня стала очень невыгодным активом для банков, и они стремятся избавиться от нее, отмечает он. 

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года
"Эти два фактора — стратегия кэрри-трейд и девалютизация банковских активов — приведут к тому, что в среднесрочной перспективе рубль будет продолжать укрепление", — подчеркивает Игорь Николаев. Впрочем, как только факторы изменятся, российская валюта может быстро ослабнуть, предупреждает эксперт. С ним соглашается и Алексей Михеев. По его мнению, на уход спекулятивного капитала может повлиять изменение политики ЦБ или Федеральной резервной службы США. "Изменение ставок сделает доходность кэрри-трейд с рублем менее выгодной схемой, поэтому деньги начнут уходить", — уверен он. 

"Обратное движение вряд ли будет быстрым и скорым, но фундаментально рубль довольно дорог, поэтому он будет ослабевать — весь вопрос в динамике цен на нефть, которые могут измениться, учитывая сохраняющееся перепроизводство и давление со стороны сланцевых производителей", — объясняет Денис Горев. 

Впрочем, в ближайшее время ситуация останется стабильной: изменений стоит ждать в мае-июне, считает Михеев. Затем, по его прогнозам, российская валюта станет ослабевать и дойдет до уровня 61-63 рублей за доллар. "На такой отметке рубль сможет закрепиться надолго — это наиболее равновесный курс, он устроит Минфин", — уверен эксперт. 

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Россия это семья, здоровье, процветание
Плохая новость. Не надо нам этго.
23:55
30.03.2017
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